«Плохие парни навсегда» возглавили российский прокат

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Фильм «Плохие парни навсегда» Адиля Эль Арби и Билала Фалла стал лидером российского проката с 318,2 млн руб., собранных за минувший уикэнд, сообщает портал kinobusiness.com.

На втором месте оказалась комедия «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко со 125 млн руб., на третьем — «Марафон желаний» Дарьи Чаруши со 122 млн руб.

«Плохие парни навсегда» идут в российском прокате с 23 января. Это продолжение фильмов «Плохие парни» (1995) и «Плохие парни 2» (2003).

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