Билл Мюррей вернется к роли «охотника за привидениями»
Официально подтвердилась информация о том, что американский актер Билл Мюррей вернется к роли Питера Венкмана в картине «Охотники за привидениями: Наследники», передает Independent.
Последний раз Мюррей появлялся на экранах в роли охотника за приведениями Венкмана более 30 лет назад.
Уточняется, что режиссером сиквела станет Джейсон Райтман, который является сыном снявшего предыдущий фильм франшизы Ивана Райтмана.
Также в сиквеле своих персонажей опять сыграют Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.
Премьера картины в России запланирована на 9 июля 2020 года.
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