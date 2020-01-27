Билл Мюррей вернется к роли «охотника за привидениями»

Официально подтвердилась информация о том, что американский актер Билл Мюррей вернется к роли Питера Венкмана в картине «Охотники за привидениями: Наследники», передает Independent.

Последний раз Мюррей появлялся на экранах в роли охотника за приведениями Венкмана более 30 лет назад.

Уточняется, что режиссером сиквела станет Джейсон Райтман, который является сыном снявшего предыдущий фильм франшизы Ивана Райтмана.

Также в сиквеле своих персонажей опять сыграют Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.

Премьера картины в России запланирована на 9 июля 2020 года.

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