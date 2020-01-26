В США снимут новую «Анаконду»

Columbia Pictures разрабатывает новый фильм хоррор-франшизы «Анаконда». Об этом сообщает портал Screen Rant.

Отмечается, что в роли сценариста выступит Эвана Догерти, который был причастен к созданию следующих лент: «Белоснежка и охотник», «Дивергент», а также «Tomb Raider: Лара Крофт».

Как известно, первый фильм об анаконде с таким же названием вышел в 1997 году. Тогда роли в этой картине исполнили Дженнифер Лопез, Айс Кьюб, Джон Войт, Оуэн Уилсон и прочие известные актеры.