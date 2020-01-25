Познер: Россия прекрасна, но в ней «много уродливого»

Телеведущий Владимир Познер считает, что Россия прекрасная страна, но в то же время в ней много уродливого. Слова журналиста опубликованы на сайте Познер Online.

По его словам, в России пугают промышленные города, в том числе на Урале. Ведущий отметил, что не понимают, как там могут жить люди.

«А есть прекрасные, например, Екатеринбург», — добавил Познер.

По его мнению, несмотря ни на что, Россия — все же прекрасная и необыкновенно красивая страна. Он считает, что благодаря своему богатству в ней можно создать более удобные условия для жизни, в том числе несмотря на огромные территории.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Познер оценил призыв православных активистов лишить Урганта гражданства

— Россияне назвали самых авторитетных журналистов

— Познер рассказал о допинге в советские времена