Любимова впервые появилась на публике в статусе министра

После своего назначения на пост министра культуры России Ольга Любимова впервые посетила публичное мероприятие, которым стала церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Об этом сообщает телеграм-канал Кинопоиска.

Как стало известно, она открывала церемонию.

По словам Любимовой, два года назад она была на этом событии, сразу после того, как стала главой департамента кинематографии Минкульта.

Министр отметила, что очень нервничала тогда.

«И я думала, как мне завтра выйти на работу и как справиться. Мне кажется, что получилось у нас за эти два года», — сказала Любимова.

Кроме того, она похвалила киноиндустрию за качественный рывок вперед, а также зачитала обращение президента России Владимира Путина.

«Важно отметить, что отечественный кинематограф сегодня развивается, и наряду с именитыми мэтрами успешно работают молодые режиссеры и актеры, сценаристы и художники. И глубокое уважение к творческому наследию предшественников, готовность идти вперед, ставить перед собой новые высокие цели достойны искреннего признания», — прочитала Любимова.

Любимова заняла пост министра культуры 21 января 2020 года, придя на смену Владимиру Мединскому. До этого она была во главе департамента кинематографии Минкульта России, работала продюсером, журналистом и занималась политической деятельностью.