Кончаловский высказался о новом назначении Мединского
Кинорежиссер Андрей Кончаловский высказался о назначении экс-министра культуры Владимира Мединского помощником президента России Владимира Путина.
Кончаловский поделился своим видением будущей работы Мединского на заседании творческого совета Российского военно-исторического общества, которое возглавляет Мединский. «Владимир Ростиславович будет продолжать культурную политику государства», — цитирует Кончаловского РИА «Новости». По словам режиссера, его удовлетворяли волевые решения министра, касавшиеся продвижения российского кино на отечественный кинорынок.
Кончаловский поблагодарил Мединского и выразил надежду, что последний «не бросит министерство культуры».
Владимир Мединский занимал пост министра культуры с 2012 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева новым министром культуры стала Ольга Любимова.
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