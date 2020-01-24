«Слабое звено» возвращается в телеэфир

Телешоу «Слабое звено» вернется в телеэфире на телеканале «МИР», передает «МИР 24».

К роли ведущей вернется Мария Киселева. «Люди подкалывают друг друга. И фразу про слабое звено я слышу все 15 лет каждый день», – делится Киселева.

По сценарию передачи, восемь незнакомцев будут встречаться на телевикторине и пытаться выиграть не только благодаря интеллекту, но и благодаря выстроенной стратегии.

Новый сезон программы уже снимается, набор участников идет на сайте шоу.

Мария Киселева вела «Слабое звено» на Первом канале с 2001 по 2005 год. С 2007 по 2008 год на «Пятом канале» передачу вел Николай Фоменко.

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