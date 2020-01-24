В майские праздники россияне могут не увидеть голливудского кино
В майские праздники соотечественники могут не увидеть зарубежных премьер, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на заявление экс-министра культуры Владимира Мединского.
График выхода крупных премьер, заявил Мединский накануне отставки, должен быть готов к 20 февраля, и в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритет будет отдан российскому кино. «Потому что такой праздник бывает один раз в жизни. Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы. Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — сказал он.
В частности, ожидаются премьеры отечественных фильмов «Стрельцов», «Подольские курсанты» и др.
Владимир Мединский занимал пост министра культуры с 2012 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева новым министром культуры стала Ольга Любимова.
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