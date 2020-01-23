Прощание с Данилой Перовым состоится 24 января в театре «Содружество актеров Таганки»
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Прощание с заслуженным артистом России актером Данилой Перовым пройдет в московском театре «Содружество актеров Таганки» 24 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр, где работал актер.
Панихида состоится в 11.00 утра в театре, а в 13.00 пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках.
Перов будет похоронен на Троекуровском кладбище, однако время пока неизвестно.
Данила Перов скончался 22 января. У него оторвался тромб.
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