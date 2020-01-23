В Госдуме заступились за Ольгу Любимову после травли в соцсетях

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Новый министр культуры Ольга Любимова Новый министр культуры Ольга Любимова
Новый министр культуры Ольга Любимова
LiveJournal

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, член фракции «Справедливая Россия» Елена Драпеко прокомментировала для «Газеты.Ru» жесткую критику в отношении нового министра культуры Ольги Любимовой, развернувшуюся в социальных сетях.

«Я считаю, что это глупость, понимаете. Хотя мы все должны понимать, что все, что мы на заборе написали когда-нибудь станет известно. Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей – она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях», — сказала она.

Драпеко подчеркнула, что у нее «нет никаких претензий по этой части» к новой главе ведомства и добавила, что «те, кто хотят плюнуть хоть в кого-нибудь, всегда найдут повод».

«Фигура министра культуры — очень знаковая для страны. И если бы был кто-то из наших великих, наверное, травля была бы тоже, но другая. А тут они по мелочи привязываются. Потому что на самом деле про нее сказать плохого ничего серьезного нельзя. За ней нет негатива, поэтому и выкапывают столетней давности информацию», — отметила Драпеко.

Критику пользователей соцсетей вызвала запись Любимовой в Livejournal от 2008 года, в которой та признавалась, что «не переносит оперу, балет и классическую музыку», выражала скепсис относительно общепризнанных шедевров мирового искусства и архитектуры, а также выражала сожаление в связи с потерянным временем при посещении европейских и российских музеев.

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