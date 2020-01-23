В Госдуме заступились за Ольгу Любимову после травли в соцсетях

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Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, член фракции «Справедливая Россия» Елена Драпеко прокомментировала для «Газеты.Ru» жесткую критику в отношении нового министра культуры Ольги Любимовой, развернувшуюся в социальных сетях.

«Я считаю, что это глупость, понимаете. Хотя мы все должны понимать, что все, что мы на заборе написали когда-нибудь станет известно. Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей – она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях», — сказала она.

Драпеко подчеркнула, что у нее «нет никаких претензий по этой части» к новой главе ведомства и добавила, что «те, кто хотят плюнуть хоть в кого-нибудь, всегда найдут повод».

«Фигура министра культуры — очень знаковая для страны. И если бы был кто-то из наших великих, наверное, травля была бы тоже, но другая. А тут они по мелочи привязываются. Потому что на самом деле про нее сказать плохого ничего серьезного нельзя. За ней нет негатива, поэтому и выкапывают столетней давности информацию», — отметила Драпеко.

Критику пользователей соцсетей вызвала запись Любимовой в Livejournal от 2008 года, в которой та признавалась, что «не переносит оперу, балет и классическую музыку», выражала скепсис относительно общепризнанных шедевров мирового искусства и архитектуры, а также выражала сожаление в связи с потерянным временем при посещении европейских и российских музеев.

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