Адвокат комика Долгополова подтвердил его отъезд из России

Комик Александр Долгополов действительно покинул Россию, подтвердил его адвокат Леонид Соловьев.

По словам Соловьева, это произошло из-за проверки полиции его выступления на оскорбление чувств верующих, передает Telegram-канал телеканала «360». «Он спокойно прошел границу, хотя переживали, что могут быть проблемы. Куда он уехал, мы пока не можем говорить», — сказал юрист.

Ранее об отъезде Долгополова сообщил его концертный директор.

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