Фурсенко рассказал о будущем Мединского

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Фурсенко допустил, что экс-министр культуры Владимир Мединский может занять такую же должность, как у него. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Мединский не останется без работы.

«Я не знаю, но, думаю, что, скорее всего, куда-то к нам», — предположил Фурсенко.

До этого сообщалось, что бывший министр может получить должность помощника Путина по культуре.

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