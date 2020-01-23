Жена Ходорковского проиграла в США иск о клевете к авторам театральной пьесы

Супруга российского бизнесмена Михаила Ходорковского Инна потерпела поражение в американском суде о клевете против авторов пьесы «Клептократия» Кеннета Лина и режиссера-постановщика пьесы Жаклин Гэй. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, жена предпринимателя требовала от них $75 тысяч и компенсацию за судебные издержки. По ее утверждению, авторы произведения показали ее «проституткой и убийцей».

Отмечается, что суд отклонил иск женщины.

Как уточняется, данное дело будет закрыто.

«Клептократия» рассказывает о карьере и уголовном преследовании Ходорковского. Пьеса несколько недель шла на одной из сцен Вашингтона и была прохладно встречена критиками.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жена Ходорковского судится в США из-за театральной пьесы