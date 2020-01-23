Жена Ходорковского проиграла в США иск о клевете к авторам театральной пьесы
close
Супруга российского бизнесмена Михаила Ходорковского Инна потерпела поражение в американском суде о клевете против авторов пьесы «Клептократия» Кеннета Лина и режиссера-постановщика пьесы Жаклин Гэй. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как известно, жена предпринимателя требовала от них $75 тысяч и компенсацию за судебные издержки. По ее утверждению, авторы произведения показали ее «проституткой и убийцей».
Отмечается, что суд отклонил иск женщины.
Как уточняется, данное дело будет закрыто.
«Клептократия» рассказывает о карьере и уголовном преследовании Ходорковского. Пьеса несколько недель шла на одной из сцен Вашингтона и была прохладно встречена критиками.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: