Умер актер Данила Перов

Скончался заслуженный артист России Данила Перов. Об этом сообщает театр «Содружество актеров Таганки».

Актер умер в ночь на 22 января, ему был 51 год.

Данила Перов ,сын актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова, сыграл в 60 различных работах. Он числился в театре «Содружество актеров Таганки» с 1994 года.