В Освенциме отказались принять выставку музея Победы и центра «Холокост»

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Польский государственный музей «Аушвиц-Биркенау» отказался принимать временную выставку музея Победы и центра «Холокост» к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя центра Леонида Терушкина.

В 2020 году в музее «Аушвиц-Биркенау» в Польше планировалась совместная экспозиция музея Победы и центра «Холокост». «Но под надуманным предлогом нам было отказано, не сошлись в количестве цифры жертв холокоста, а также оценке границ Польши в 1939 и 1941 годах», — пояснил Терушкин. Сейчас музей ведет переговоры о размещении экспозиции в музее Второй мировой войны в Гданьске.

Совместная выставка музея Победы и центра «Холокост» будет экспонироваться в Варшаве, но авторы планировали провести ее открытие в рамках дней памяти в Аушвице (Освенциме). «Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции», — добавила представитель музея Победы Анастасия Дружинина.

Известно, что российская часть экспозиции музея «Аушвиц-Биркенау» не пополнялась с 2013 года.

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