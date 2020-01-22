Коллега назвал заинтересовавшего МВД комика Долгополова «фанатичным пацифистом»

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Комик Андрей Бебуришвили поддержал своего коллегу Александра Долгополова, выступлением которого заинтересовались в МВД.

Бебуришвили утверждает, что Долгополов является «фанатичным пацифистом» и человеком, придерживающимся «максимально мирных взглядов»: «Странно, что человека, который [придерживается] максимально мирных взглядов и является фанатичным пацифистом, подозревают в чем-либо. Мне кажется, что Саше стоит выделить им [правоохранителям] пару билетов и посадить в первый ряд. Пускай лучше он займется их «рассадкой», — поделился размышлениями он.

«Почему МВД наводит справки, которые могут оказаться ложными?», — добавил Бебуришвили в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее Долгополов сообщил о том, что в стендап-клуб, где он выступает, поступил запрос из МВД с просьбой подтвердить, что выступление артиста под названием «Новый час шуток» снималось именно там, а также предоставить полные данные комика. Сам он предположил, что это могло произойти из-за шуток о властях.

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