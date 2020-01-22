Водонаева оценила предложение Володина оштрафовать ее

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 млн руб. из-за слов о «нищих россиянах и быдле». Об этом сообщает РИА «Новости».

Она предложила депутатам начать применять данную меру и их рядов.

«Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины», — сказала Водонаева.

Она также напомнила о словах экс-чиновницы Ольги Гладских, которая заявила, что «государство вас рожать не просило».

Она также подчеркнула, что есть эффективный способ «пополнить бюджет», включив политические ток-шоу и записывая все, что говорят депутаты и чиновники.

Ранее Водонаева высказала мнение, что после введения материнского капитала за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут рожать по несколько детей ради получения денег. После чего Володин предложил привлечь телеведущую к ответственности по закону об оскорблении общества.

Перед этим Водонаева заявила, что презирает семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. По мнению телеведущей, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, «исходя из одного только желания».

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