Режиссер «Айки» попросил Минкульт пересмотреть подход к фильмам-должникам

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Режиссер художественного фильма «Айка» Сергей Дворцевой попросил Минкульт ввести развернутые критерии оценки фильмов, прежде чем заносить их в список должников.

В беседе с ТАСС он пожаловался на ситуацию, в котором его признанный за рубежом фильм «оказывается в списке позора российского кино» из-за срыва сроков производства. «Это же все-таки художественное произведение. И хотя художественные проявления сложно оценивать, но существует мировая система оценки кинематографа в художественном смысле. А есть коммерческая оценка: прокат, количество зрителей, показ фильма. И надо каким-то образом оценивать конкретно каждый проект, чтобы понять, кто действительно должен в списке штрафников находиться, а кто не должен», — поделился он.

Дворцевой уверен, что неверно оценивать фильм только с финансовой точки зрения.

Осенью 2019 года Минкульт опубликовал информацию о господдержке кинематографа в России. В частности, был обнародован список должников, среди которых оказалась снявшая «Айку» студия.

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