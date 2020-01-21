Путин поздравил с юбилеем Харатьяна

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием киноактера и продюсера Дмитрия Харатьяна.

Глава государства отметил многогранный талант Харатьяна и его запас позитивной энергии. «Вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа», — написал Путин в телеграмме, пожелав Харатьяну новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго.

Дмитрий Харатьян — народный артист России. Дебютировал на экране в 1976 году в фильме «Розыгрыш». Звезда серии фильмов «Гардемарины», картин «Мордашка», «Кризис среднего возраста» и др.

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