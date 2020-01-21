Причиной смерти 26-летней артистки Рузавиной стал оторвавшийся тромб
Пензенская актриса Марина Рузавина скончалась из-за оторвавшегося тромба, сообщает портал «Пензенская правда» со ссылкой на худрука Пензенского драмтеатра Сергея Казакова.
У себя в Instagram Казаков рассказал, что ничто не предвещало смерти артистки. «Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!» — поделился он.
18 января 2020 года состоялись похороны педагога-хореографа театра эстрады «Провинция» Марины Рузавиной. 15 января девушке исполнилось 26 лет.
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