Джон Бернтал сыграет тренера сестер Уильямс в «Короле Ричарде»

Джон Бернтал, сыгравший Шейна Уолша в «Ходячих мертвецах», появится в роли тренера сестер Уильямс в биографическом фильме о знаменитых теннисистках. Об этом сообщает NME.

Картина, которая будет называться «Король Ричард», представит в центре сюжета отца Сирены и Винус Уильямс – Ричарда Уильямса.

Бернтал сыграет тренера девушек Рика Макки, который занимался с ними с юношества.

Роль Ричарда исполнит Уилл Смитт, Венус – Санийя Синди, Серены — Деми Синглтон, а их мать Бренди сыграет Онжаню Эллис.

Режиссером фильма выступает Рейнальдо Маркус Грин.

Мировая премьера фильма ожидается 25 ноября 2020 года.