Бузова намекнула на предстоящую свадьбу

Певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула в Instagram своим поклонникам на скорую свадьбу.

Бузова опубликовала сторис с празднования своего дня рождения в Таиланде. На ее безымянном пальце было надето похожее на помолвочное кольцо, которого ранее на ней не было. Отмечается, что артистка отдыхает там совместно со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном.

На одном из роликов она обращается к молодому человеку со словами «что ты сделал? Ну скажи!», однако блогер отказывается отвечать на вопрос, но после этого признается ей в любви.

Официально телеведущая не подтвердила эту информацию.

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