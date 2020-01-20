Мединский потребовал не финансировать фильмы с «русскими — исчадиями ада»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/157/11631157/upload-SIZ_8926-pic905-895x505-48638.jpg">

И. о. министра культуры России Владимир Мединский заявил, что необходимо следить за содержанием претендующих на рибейт (возмещение части затрат) иностранных фильмов.

Он попросил взять эти фильмы под контроль «с содержательной точки зрения». «Дабы не финансировать те фильмы, где русские — исчадия ада, снятые на Красной площади. Чтобы смотрели за этим содержательно. Но и самое главное, создание максимально выгодных условий поддержки производителей. На это тоже месяц», — цитирует ТАСС Мединского, высказавшегося на встрече с лидерами киноиндустрии.

Представителям киноиндустрии совместно Минэкономики предстоит за месяц сформировать совет по рибейтам, утвердить его состав и составить график работы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мединский нашел смысл в фильме «Холоп»

— Мединский сомневается в выдаче прокатных удостоверений «Дау»

— Мцитуридзе после отставки поблагодарила Мединского