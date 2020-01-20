Минкульт оштрафовал режиссера фильма «Айка» на 7,5 млн рублей

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Режиссер Сергей Дворцевой в интервью изданию Meduza рассказал о назначенном ему штрафе за просрочку съемок фильма «Айка», ранее вошедшего в шорт-лист «Оскара».

По словам Дворцевого, он получил поддержку от государства на съемки «Айки» в 2012 году, однако не смог завершить работу над картиной в положенные два года: в Москве две зимы подряд не было нужного для съемок снега, снимать в других регионах фильм было нельзя, а сам режиссер не хотел отходить от хронологического порядка съемок. Позже скончался немецкий продюсер картины.

Дворцевой утверждает, что ему нужно заплатить Минкульту штраф размером в 7,5 млн руб., однако таких денег у режиссера нет. Он отмечает, что в ведомстве не учитывают успех фильма на международных фестивалях и заступничество директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо, поскольку в России его посмотрело всего 10–12 тыс. человек. «Они говорят: «Мы прежде всего государственная организация, мы занимаемся бумагами, у нас положено так делать, вот мы так делаем», — цитирует режиссер.

Осенью 2019 года Минкульт опубликовал информацию о господдержке кинематографа в России. В частности, был обнародован список должников, среди которых оказалась снявшая «Айку» студия.

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