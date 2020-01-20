Православная активистка назвала защитников Урганта «душевными дальтониками»

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Православная активистка Оксана Иванова у себя в Facebook посмеялась над защитниками Ивана Урганта.

До этого Иванова в шутку предложила выпороть Урганта после того, как он у себя в передаче шутил над православием. По словам Ивановой, не все поняли ее юмор. Также она упрекнула журналистов в том, что для них все православные «на одно лицо». «Душевные дальтоники, бывает. В итоге вышла из истории не без потерь, но сегодня всех люблю и даже как-то с нежностью. Дураки мы все, а Бог нас любит!» — написала она.

Ранее в РПЦ одобрили петицию по лишению Ивана Урганта гражданства России.

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