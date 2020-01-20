Фильму «Паразиты» присудили премию Гильдии киноактеров США в главной номинации

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Фильм «Паразиты», который снял южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, получил премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в главной номинации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ленте присудили победу в категории «Лучший актерский состав в игровом кино».

Как стало известно, картина обошла таких конкурентов за награду, как «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Скандал» Джея Роуча и «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.

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