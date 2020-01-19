Актеров из России не пустили через украинскую границу

В аэропорту Запорожья на пограничном контроле не пропустили российских актеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погранслужбу Украины.

Уточняется, что всего украинскую границу не смогли пересечь четыре российских гражданина. Группа актеров следовала рейсом из Варшавы.

Как стало известно, одному из граждан России было отказано в пересечении границы, поскольку сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств, а именно посещение полуострова Крым после присоединения к России. В его документах также была поставлена соответствующая отметка.

Отмечается, что еще трое актеров не смогли объяснить цель пребывания в стране. Фамилии артистов, которым отказано во въезде на Украину, не называются.

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