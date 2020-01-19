В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России

Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ «Вечерний Ургант». Об этом сообщает «Ura.ru».

Он отметил, что сам телеведущий вероятно не имел злого умысла в рамках выпуска, назвав инцидент «дурной шуткой». Протоиерей подчеркнул, что проблема в целом касается политики всего государства.

«Люди, не имеющие нравственной и культурной чуткости в отношении святых нашего народа, не должны на его средства разворачивать шоу», — добавил Чаплин.

По его мнению, люди проявляют «предельную осторожность», когда речь идет «о вещах, которые значимы для них, их этноса, их социальных групп», о чем они не будут шутить, поскольку «у них включается внутренняя лампочка».

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