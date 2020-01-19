Госпитализирована актриса Нина Русланова
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Стало известно о госпитализации советской и российской актрисе театра и кино Нины Руслановой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артистка давно страдает от сердечных заболеваний. По данным СМИ, у Руслановой пароксизм предсердий.
Уточняется, что актриса находится под наблюдением врачей.
Ее официальные представители пока не прокомментировали ситуацию.
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