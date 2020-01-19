Госпитализирована актриса Нина Русланова

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Нина Русланова (кадр из видео) Нина Русланова (кадр из видео)
Нина Русланова (кадр из видео)
«Россия 1»

Стало известно о госпитализации советской и российской актрисе театра и кино Нины Руслановой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артистка давно страдает от сердечных заболеваний. По данным СМИ, у Руслановой пароксизм предсердий.

Уточняется, что актриса находится под наблюдением врачей.

Ее официальные представители пока не прокомментировали ситуацию.

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