Госпитализирована актриса Нина Русланова

Стало известно о госпитализации советской и российской актрисе театра и кино Нины Руслановой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артистка давно страдает от сердечных заболеваний. По данным СМИ, у Руслановой пароксизм предсердий.

Уточняется, что актриса находится под наблюдением врачей.

Ее официальные представители пока не прокомментировали ситуацию.

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