Джорджа Мартина раскритиковали фанаты за анонс выхода книги

Американский писатель Джордж Мартин подвергся критике фанатов за анонс выхода книги. Анонс он разместил на своей странице в Twitter.

13 января писатель опубликовал анонс книги «Пламя и кровь» (приквел сериала «Игра престолов»). На что подписчики отреагировали негативно, так как ждали новостей о работе над шестой и предпоследней книгой из цикла «Песнь льда и пламени» (по которой сняли «Игру престолов») под названием «Ветра зимы».

«От меня вы не получите ни цента до публикации «Ветров зимы», — написал в комментариях к публикации один из пользователей.

В 2019 году Мартин пообещал завершить роман «Ветры зимы» до конгресса писателей-фантастов в июле 2020 года. В том же году телеканал НВО сообщил о планах снять сериал, который станет приквелом к «Игре престолов» и расскажет историю династии дома Таргариенов.

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