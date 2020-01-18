Скончался соавтор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В возрасте 85 лет умер драматург и соавторов первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин. Об этом написал композитор Александр Журбин в Facebook.

Журбин не уточнил подробностей, но написал, что драматург скончался в Санкт-Петербурге и ему будет его не хватать.

«Прощай, Юра! Мне будет тебя не хватать», — добавил он, отметив, что Димитрин будет вечно жить в его сердце.

Димитрин являлся лауреатом литературной премии «Северная Пальмира» в номинации «драматургия» (1999 года). Он сочинил множество произведений для театра. Димитрин также написал учебное пособие по теории и практике либретто, книги и статьи по проблемам музыкальной драматургии.