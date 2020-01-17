Найденную в стене галереи через 22 года после кражи картину Климта проверили на подлинность

Эксперты подтвердили подлинность найденной картины Густава Климта «Портрет женщины», которую похитили в 1997 году из галереи современного искусства Риччи Одди в итальянской Пьяченце. Об этом сообщает Тhe Guardian.

«Портрет женщины», считавшийся украденным из галереи Риччи Одди с 1997 года, был обнаружен в декабре 2019 года. Рабочие очищали здание галереи от плюща и обнаружили картину в черном мешке в перегородке между внешних стен галереи.

Сомнения искусствоведов в подлинности полотна вызвал тот факт, что оно сохранилось в хорошем состоянии, будучи, предположительно, брошенной грабителями 22 года назад.

В результате исследований, которые длились с момента обнаружения, эксперты подтвердили подлинность картины.

По одной из самых распространенных версий следствия, похитители оставили картину в укромном месте сразу после преступления, однако не смогли вернуться за ней «из-за поднявшейся шумихи».

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