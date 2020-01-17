Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

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Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.

Представителям общественного движения «Сорок сороков» не понравились шутки Урганта и «глумление над христианскими традициями», якобы допускаемое в его телепередаче на Первом канале. У себя в Twitter Горгадзе заявил, что нет оснований лишать Урганта гражданства. «А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК, для меня очевидно. Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела», — поделился размышлениями он.

Статья 148 Уголовного кодекса предусматривает наказания за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий — в частности, за оскорбление религиозных чувств верующих.

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