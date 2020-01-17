Дима Билан перенес очередную операцию на ноге

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Поп-исполнитель Дима Билан опубликовал у себя в Instagram фото на больничной каталке с забинтованной ногой.

По словам Билана, снимок сделан перед операцией по удалению из сломанной ноги титановой пластины с девятью шурупами. Артист признался, что свой январский отпуск провел в подготовке к операции и восстановлении. «В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты — все в силе», — пообещал он.

Билан не стал скрывать, что ему тяжело дался период срастания кости. «Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось перемещаться архимного в сложных подвесах, полетах и т. д., я уже молчу про быт — это было вырви мозг», — пожаловался он фанатам.

В 2019 году Дима Билан перенес две операции на сломанной ноге.

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