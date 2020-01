Эминем внезапно выпустил новый альбом

Рэпер Эминем без анонсов выпустил новый альбом, 11-й по счету.

Альбом называется Music to Be Murdered By и доступен на Apple Music. В записи 20 треков приняли участие музыканты Anderson .Paak, Эд Ширан, скончавшийся в 2019 году от передозировки наркотиков рэпер Juice WRLD, Skylar Grey и другие.

На обложке альбома рэпер позирует в шляпе-федоре и с лопатой, в Instagram он показал похожий кадр с револьвером и топором — в аналогичной позе снимался для обложки своего одноименного альбома режиссер Альфред Хичкок.

