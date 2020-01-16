В Париже дали старт фестивалю «Русские сезоны»

В Париже в театре «Одеон» 16 января открылся международный фестиваль «Русские сезоны», передает ТАСС.

Уточняется, что программа рассчитана на 300 дней.

«Русские сезоны» во Франции — это около 400 мероприятий, включающих в себя спектакли, выставки, кинофестивали, выступления оркестров, гастрольный тур симфонического оркестра имени Чайковского, выступления российских артистов, музыкантов и цирковых артистов.

Также отмечается, что одним из важных событий станет ретроспективная выставка о Сергее Дягилеве, который сто лет назад придумал «Русские сезоны».