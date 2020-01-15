Фонд кино впервые потребовал возврата невозвратных субсидий

Фонд кино впервые потребовал вернуть невозвратные субсидии после финансирования отечественного фильма, передает Telegram-канал Mash.

Вернуть хотят деньги, выделенные на производство фильма ужасов Александра Домогарова-младшего «Пиковая дама. Зазеркалье».

Бюджет фильма составил 79 млн руб., 50 из них были выделены Фондом кино, в том числе 35 млн руб. — на безвозвратной основе. Сборы картины составили 94 млн руб. и не устроили чиновников.

Премьера фильма «Пиковая дама. Зазеркалье» состоялась 14 марта 2019 года.

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