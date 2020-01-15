Новый клип Егора Крида за сутки собрал полтора миллиона просмотров

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Новый клип Егора Крида «Голубые глаза» за сутки после публикации собрал около 1,5 млн просмотров на YouTube.

Ролик понравился даже тем, кто раньше не слушал Егора Крида. «Ушел из Black star и начал снимать годные клипы, не думал, что буду слушать тебя, но как-то так, красавчик!», «Я, конечно, не фанатка Крида, но песня и клип мне нравятся», — пишут они в комментариях.

Клип снят по мотивам фильма «НЕидеальный мужчина», где Крид сыграл свою первую роль в кино — антропоморфного робота-романтика.

Премьера фильма «НЕидеальный мужчина» в широком прокате состоится 16 января.

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