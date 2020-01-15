Александр Серов пострадал при стрельбе

Эстрадный исполнитель Александр Серов в беседе с изданием «СтарХит» сообщил, что в конце 2019 года получил ранение из травматического оружия.

По словам Серова, инцидент произошел в кафе в Подмосковье. «Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!» — вспоминает Серов. В полицию он не обращался. Медики извлекли пулю, сейчас артист хромает и находится под наблюдением врачей.

Кто выстрелил в Серова — неизвестно.

Александру Серову 65 лет, он народный артист России. Исполнитель хитов «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь» и др.

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