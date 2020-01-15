Иэн Маккеллен выложил дневник о съемках во «Властелине колец»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/631/12375631/upload-hobbit-lotr-5-armies-gandalf-hat-pic905-895x505-8992.jpg">

Британский актер Иэн Маккеллен, исполнивший роль волшебника Гэндальфа в серии фильмов «Властелин колец», написал в своем Twitter, что все желающие смогут ознакомиться с его дневником, в котором рассказывается о съемках первых трех лент киновселенной по мотивам книг Джона Толкина.

К своему посту он прикрепил соответствующую ссылку, где можно почитать о его воспоминаниях.

«Возможно, вам понравится читать о тех бурных временах», — написал в соцсети Маккеллен.

Отмечается, что в своем дневнике актер рассказал различные истории о съемках и исполнителях других ролей в кинотрилогии.