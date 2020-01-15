Иэн Маккеллен выложил дневник о съемках во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Маккеллен, исполнивший роль волшебника Гэндальфа в серии фильмов «Властелин колец», написал в своем Twitter, что все желающие смогут ознакомиться с его дневником, в котором рассказывается о съемках первых трех лент киновселенной по мотивам книг Джона Толкина.
К своему посту он прикрепил соответствующую ссылку, где можно почитать о его воспоминаниях.
«Возможно, вам понравится читать о тех бурных временах», — написал в соцсети Маккеллен.
Отмечается, что в своем дневнике актер рассказал различные истории о съемках и исполнителях других ролей в кинотрилогии.