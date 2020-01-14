Россиянин продает свой детский рисунок за 140 млн рублей
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Владимир Мкртчян выставил на продажу свой детский рисунок за 140 млн рублей, сообщает телеканал 360.
Картина «Красноармеец на лошади» была создана Мкртчяном в шестилетнем возрасте. Цена в 140 млн рублей, по словам автора, является предельной низкой для такого произведения. Россиянин заявил, что рисунок стоило продолжать в два раза дороже, однако он снизил цену из-за потребности в деньгах.
Причиной высокой стоимости произведения автор назвал разнообразие эмоций, которые вызывает рисунок. При этом снижать цену Мкртчян не намерен даже по просьбе потенциальных покупателей.
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