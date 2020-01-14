Россиянин продает свой детский рисунок за 140 млн рублей

Владимир Мкртчян выставил на продажу свой детский рисунок за 140 млн рублей, сообщает телеканал 360.

Картина «Красноармеец на лошади» была создана Мкртчяном в шестилетнем возрасте. Цена в 140 млн рублей, по словам автора, является предельной низкой для такого произведения. Россиянин заявил, что рисунок стоило продолжать в два раза дороже, однако он снизил цену из-за потребности в деньгах.

Причиной высокой стоимости произведения автор назвал разнообразие эмоций, которые вызывает рисунок. При этом снижать цену Мкртчян не намерен даже по просьбе потенциальных покупателей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый рисунок Гогена ушел с молотка за €80 тысяч

— Карта к книге про Винни-Пуха ушла с молотка за рекордные $570 тысяч