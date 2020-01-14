Бойфренд Ольги Бузовой проговорился о свадьбе

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Блогер Давид Манукян проговорился о том, что может жениться на звезде реалити-шоу и певице Ольге Бузовой.

Об этом он рассказал на ее странице в Instagram под постом с романтичным видео. «Брат­, на свадьбе у нас выступаешь ты, ты понял», — обратился он к своему другу — рэперу Ramil'.

На вопросы о том, когда состоится свадьба, Манукян не отвечает.

Свой роман с популярным блогером Ольга Бузова подтвердила в конце 2019 года.

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