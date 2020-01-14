Вокалист «Animal ДжаZ» попал в ДТП на гастролях

Рок-музыкант Александр Красовицкий попал в ДТП в Ульяновской области во время концертного тура.

Об аварии вокалист «Animal ДжаZ» рассказал у себя в Instagram. «Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот, и привет, жизнь», — подписал он фотографию помятого автомобиля. Вместе с ним в машине находится другой участник группы — Александр Заранкин.

Красовицкий подчеркнул, что тур продолжится несмотря на ДТП, из чего можно заключить, что серьезных травм музыкант не получил.

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