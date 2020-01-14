Композитор Джон Уильямс стал рекордсменом по числу номинаций на «Оскар»

Американский композитор и дирижер Джон Уильямс стал рекордсменом по количеству номинаций на премию «Оскар». Об этом сообщает Classic FM.

Так, его номинировали 52 раза. Последний раз он пошел в список претендентов на награду в категории «Лучшая музыка к фильму» за главную тему к фентези «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 13 января.

Отмечается, что это самое большое количество награждений среди ныне живущих деятелей искусства. Абсолютным рекордсменом в номинации на «Оскар» был Уолт Дисней, которого выдвигали на премию 59 раз.

Ранее Уильямс был удостоен статуэтки «Оскара» пять раз за фильмы «Список Шиндлера»,«Скрипач на крыше», «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», «Челюсти», «Инопланетянин». Также он 21 раз был лауреатом «Грэмми», 4 раза «Золотого глобуса», 7 раз «BAFTA» и других наград.