Шнуров ответил на предсказания скорой смерти из-за клипа

Музыкант Сергей Шнуров ответил на слова православного общественного деятеля Сергея Алиева о том, что артисту грозит скорая и «внезапная кончина» из-за клипа на песню «i_$uss». Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.

Отмечается, что ранее общественник также вызвал исполнителя на «мужской разговор», который так и не состоялся.

Уточняется, что опубликованный в сети в июне 2019 года клип группировки «Ленинград» вызвал противоречивую реакцию. Так некоторые называли его «кощунственным», а другие наоборот восхитились работой музыкантов.

Артист в ответ на предсказания о смерти опубликовал стихотворение, в котором иронично называет себя «бесстыжим мужем» и описывает предполагаемую похоронную процессию, которая могла бы произойти после его смерти.

«На «спился» что-то не похоже,/Не от стыда ли помер уж?», — написал Шнуров.

В конце музыкант заключает, что «сдох от клипа, горемыка».

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