Инна Чурикова рассказала об ограблении в Мадриде
Актриса Инна Чурикова в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК подтвердила, что ее и ее супруга Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида.
По словам Чуриковой, неизвестные похитили ее сумку с документами. «Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — сказала Чурикова.
Ранее сообщалось, что Инна Чурикова подала заявление в полицию уже после возвращения в Москву.
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