Режиссер фильма «Приключения Электроника» Константин Бромберг умер в США

Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг умер в США в Детройте. Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — написал Идов.

Бромбергу было 80 лет.

Константин Бромберг — автор детских и музыкальных фильмов. В его фильмографии такие работы, как «Был настоящим трубачом», «У меня есть лев», «Приключения Электроника», «Чародеи», а также киножурнал «Ералаш».

В 90-е годы он переехал в США и больше не занимался кино.