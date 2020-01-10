Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снять сиквел
Скотт Дерриксон, который является режиссером фильма по комиксам Marvel «Доктор Стрэндж» написал в своем Twitter, что не станет снимать продолжение.
Он уточнил, что отказался от этой работы в связи с творческими разногласиями с Marvel Studios.
При этом Дерриксон отметил, что будет исполнительным продюсером новой ленты о маге.
Пока не ясно, кто станет режиссером сиквела, который называется «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Выход картины намечен на 2021 год.
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