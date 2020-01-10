Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снять сиквел

<img src="//img.gazeta.ru/files3/553/11733553/mstiteli-pic905-895x505-95981.jpg">

Скотт Дерриксон, который является режиссером фильма по комиксам Marvel «Доктор Стрэндж» написал в своем Twitter, что не станет снимать продолжение.

Он уточнил, что отказался от этой работы в связи с творческими разногласиями с Marvel Studios.

При этом Дерриксон отметил, что будет исполнительным продюсером новой ленты о маге.

Пока не ясно, кто станет режиссером сиквела, который называется «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Выход картины намечен на 2021 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Анджелина Джоли уничтожит Мстителей? Чего ждать от Marvel

— Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение фильма