Скончался экс-участник поп-группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Экс-участник поп-группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов скончался в Подмосковье на 48-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на продюсера и участника группы Сергея Конева.

Конев уточнил, что смерть наступила 9 января. «По предварительной версии, он упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, было частичное обморожение. Вырезали гематому из головы, но не спасли уже», — поделился деталями трагедии коллега покойного.

Ранее Абрамов также перенес серьезную травму головы. По словам Конева, есть версия об избиении музыканта, но она пока не подтверждена.

Похороны Юрия Абрамова пройдут 11 января в Химках.

Группа «140 ударов в минуту» была создана в 1999 году. Юрий Абрамов покинул коллектив в 2002 году.