Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе»

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Актер Джуд Лоу, который снова играет папу римского в продолжении сериала Паоло Соррентино «Молодой папа», в беседе с РИА «Новости» рассказал о своем отношении к содержанию сериала.

По словам Лоу, идея «Молодого папы» — взять символическое зеркало и показать общее положение дел в религии. «Кто-то посчитал это оскорблением, как будто мы пытаемся унизить веру. Но многие зрители первого сезона — католики, верующие, которых я встречал, — не обиделись. И я не думаю, что Паоло хотел кого-либо оскорбить», — поделился размышлениями артист.

Премьера сериала «Новый папа» для российского зрителя состоится на сервисе «Амедиатека» 11 января.

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